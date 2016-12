L'attentato di Piazza Fontana in un film

foto Ufficio stampa Correlati TUTTE LE FOTO DAL SET 16:41 - "Romanzo di una strage" di Tullio Giordana, nelle sale dal 30 marzo, ripercorre l'attentato del 12 dicembre 1969 nella Banca dell'Agricoltura a Milano, che causò 17 morti e 90 feriti. Così "l'Italia ha perso la sua verginità", ha detto Pierfrancesco Favino, che nel film è l'anarchico Giuseppe Pinelli. Mario Calabresi ha criticato il ritratto che è stato fatto del padre Luigi, il commissario che ebbe il percorso segnato dalla morte di Pinelli. , nelle sale dal 30 marzo, ripercorre l'attentato del 12 dicembre 1969 nella Banca dell'Agricoltura a Milano, che causò 17 morti e 90 feriti. Così "l'Italia ha perso la sua verginità", ha detto, che nel film è l'anarchico. Mario Calabresi ha criticato il ritratto che è stato fatto del padre Luigi, il commissario che ebbe il percorso segnato dalla morte di Pinelli.

Liberamente tratto dal libro di Paolo Cucchiarelli "I segreti di Piazza Fontana", ripercorre in maniera spesso didascalica gli avvenimenti che vanno dalla morte di Antonio Annarumma, il poliziotto ucciso durante una manifestazione all'omicidio del commissario Luigi Calabresi il 17 maggio 1972. Fulcro è la strage di piazza Fontana che ha dato il via al periodo di sangue che si chiuse il 2 agosto 1980 con l'attentato alla stazione di Bologna.



"Mario Calabresi ha perso il padre quando era molto piccolo e per lui ho un sentimento di compassione, nel senso che comprendo la sofferenza di chi ha perso una persona cara. A lui manca il padre e certo non può restituirglielo il mio film". Marco Tullio Giordana commenta, durante la conferenza stampa romana di presentazione la critica mossa al suo film da Mario Calabresi, direttore de "La Stampa", figlio del commissiario ucciso nel 1972 dopo una lunga campagna di odio dell'estrema sinistra.



Il giornalista contesta a Giordana di aver sorvolato sulla campagna di 'Lotta continua' contro il padre ("non si vedono la campagna d'odio, i titoli macabri, le lettere minatorie, gli insulti per strada. Mio padre si sentiva seguito, pedinato") oltre ad aver descritto il commissario come un "uomo a una dimensione", incapace di sdrammatizzare, che non fa mai una battuta né regala un sorriso. "Il fatto che Mario non riconosca nel personaggio interpretato da Valerio Mastandrea quello che ricorda o gli hanno raccontato è anche logico - aggiunge il regista - ciò che per me è importante, però, è che comunque riconosca che il film è coraggioso. Inoltre - aggiunge - non abbiamo volutamente inserito nella sceneggiatura certe frasi private perché volevamo rappresentare la figura pubblica del commissario Calabresi nella maniera più onesta possibile".



Secondo Valerio Mastandrea, inoltre, dire che il personaggio è a una dimensione "non è una critica e non l'ho presa come una polemica, ma come un'osservazione interessante. Lo abbiamo rappresentato così perché non c'era spazio per scene di casa. E' stato privilegiato - conclude l'attore - il percorso di Calabresi segnato dalla morte di Pinelli".