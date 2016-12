Pattinson, milionario maledetto in "Cosmopolis"

foto Ufficio stampa Correlati IL NUOVO PATTINSON 15:41 - Ormai è chiaro che Robert Pattison voglia intraprendere un'altra strada artistica dopo aver fatto sognare migliaia di ragazzine in "Twilight". L'ex vampiro più amato è la star di "Cosmopolis", il nuovo film di David Cronenberg (lo stesso di "A dangerous method"), in cui è un milionario maledetto che non esita a spararsi ad una mano, far pipì in macchina mostrarsi nudo. La data di uscita prevista in Italia è il 12 dicembre. - Ormai è chiaro chevoglia intraprendere un'altra strada artistica dopo aver fatto sognare migliaia di ragazzine in "". L'ex vampiro più amato è la star di "Cosmopolis", il nuovo film di(lo stesso di "A dangerous method"), in cui è un milionario maledetto che non esita a spararsi ad una mano, far pipì in macchina mostrarsi nudo. La data di uscita prevista in Italia è il 12 dicembre.

Un film che farà sicuramente discutere e già il primo teaser trailer diffuso in Rete ha scioccato le fan di Pattinson.



In effetti la storia è a metà tra il reale e il surreale. Tutto ruota attorno al giovane Eric Packer (Pattinson) che va dal barbiere di fiducia ma durante questo tragitto sulla sua lussuosa limousine succede di tutto.



Qui iniziano degli episodi visionari che contrassegnano la giornata di Eric fino al giorno successivo in cui farà tesoro di tutto quello che vedrà per un nuovo percorso di vita. La pellicola è il riadattamento del romanzo di Don DeLillo e nel cast oltre all'ex vampiro di "Twilight" ci sono: Samantha Morton, Jay Baruchel, Paul Giamatti, Juliette Binoche e Mathieu Amalric.