"Hunger Games" alla conquista di Hollywood

14:10 - Grande attesa in tutto il mondo per "Hunger Games", il nuovo film di Gary Ross ("Seabiscuit - Un mito senza tempo"). La pellicola - primo adattamento della trilogia letteraria di Suzanne Collins - ha infatti avuto il merito di mettere d'accordo critica e pubblico, che l'hanno salutata entrambi con entusiasmo. Protagonista la giovane star Jennifer Lawrence, classe 1990, nei panni di un'adolescente in lotta contro un governo totalitario.

Il film è ambientato in un futuro dispotico, nella terra di Panem, dove un tempo sorgevano gli Stati Uniti. Il regime obbliga i ragazzi a partecipare ad una sorta di cruento reality show in cui i concorrenti, provenienti dai 12 distretti che compongono il territorio, si sfidano fino alla morte. La giovane Katniss (Jennifer Lawrence), per proteggere la sorella minore, accetterà di entrare nel pericoloso fight-club.



Per "Hunger Games" - che arriverà nella sale italiane a fine aprile - si prevedono incassi record. La pellicola è infatti riuscita a coniugare il gusto di pubblico e critica, attraendo fette di pubblico (soprattutto uomini over 25) che si erano allontanate dal genere fantastico dopo la teen-saga "Twilight".



E' stata inoltre particolarmente efficace, negli Stati Uniti, una campagna virale promossa dagli amanti della trilogia. I fans hanno infatti creato un sito web nel quale gli utenti vengono divisi tra i 12 distretti che compongono lo Stato, in modo che possano interagire tra di loro come fanno i personaggi del film.