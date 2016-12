Fassbender, androide per "Prometheus"

foto Da video Correlati LE IMMAGINI DEL TRAILER 11:27 - Si svelano pian piano i dettagli di "Prometheus", il nuovo film di fantascienza diretto da Ridley Scott. La pellicola - che uscirà in Italia in autunno - è ambientata nel 2085 e racconta l'emozionante viaggio di un gruppo di esploratori in una civiltà aliena superiore, sulle tracce del mistero che avvolge l'origine della vita. Nel cast Michael Fassbender che vestirà i panni di un cyborg dal cuore umano e la diva di Hollywood Charlize Theron. - Si svelano pian piano i dettagli di "", il nuovo film didiretto da. La pellicola - che uscirà in Italia in autunno - è ambientata nel 2085 e racconta l'emozionante viaggio di un gruppo di esploratori in una civiltà aliena superiore, sulle tracce del mistero che avvolge l'origine della vita. Nel castche vestirà i panni di un cyborg dal cuore umanoe la diva di Hollywood

La sorpresa più grande riguarda il ruolo di Fassbender, che vestirà i panni dell'androide David. "Si tratta di essere quasi umani, ho cercato di dargli più tratti umani possibili - ha spiegato l'attore - David è qualcosa programmato per esistere in un ambiente umano, con un lato fisico, capace di incorporare in sè una sorta di personalità. L'idea era quella che fosse come un bambino piccolo, che lavorava di immaginazione per tenersi occupato. E' curioso, ma dove lo porterà questa curiosità?".



"Prometheus" inizialmente era stato pensato come una sorta di prequel di "Alien" ma il progetto si è poi sviluppato in modo indipendente, pur mantenendo alcuni legami con il classico horror del 1979. Lo stesso Scott, ospite del festival di fantascienza "WonderCon" a San Francisco, ha ribadito l'originalità del film, pensando anzi ad un seguito della storia: "Se saremo fortunati ci sarà una seconda parte. Il film solletica la curiosità dello spettatore, lasciando volutamente senza risposta alcune intriganti domande".