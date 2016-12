La Stewart trasgressiva in "On the Road"

foto Da video Correlati LE IMMAGINI DEL TRAILER

KRISTEN SEXY SU "W MAGAZINE" 13:59 - Svolta sexy per l'ex vampira. Kristen Stewart sarà infatti la provocante protagonista di "On the Road" ("Sulla strada") - tratto dall'omonimo romanzo di Jack Kerouac - diretto da Walter Salles ("Diari di una motocicletta"). Un ruolo impegnativo per la giovane star, nata sotto la buona stella di "Twilight" insieme al collega Robert Pattinson, con cui è ufficialmente impegnata, come ha recentemente confermato il produttore Larry Carroll su Twitter.

In "On the Road" la Stewart sarà Marylou, la giovane moglie del "viaggiatore" Dean Moriarty, interpretato da Garrett Hedlund ("Tron: Legacy"). La parte del protagonista Sal Paradise è invece stata affidata all'attore e cantante inglese Sam Riley ("Control"). Abbandonate le atmosfere gotiche di "Twilight" Kristen attraverserà quindi la roboante America degli anni '50, regalando ai suoi fan anche alcune scene di nudo.



Chissà cosa ne pensa il suo collega e - ora ufficialmente - compagno Robert Pattinson. Il produttore Larry Carroll, che aveva passato un paio di giorni con loro sul set nel 2008, ha infatti confermato il legame su Twitter.



"Sono stato due interi giorni sul set e l'unico momento in cui non sono stati insieme è stato quando ho intervistato Rob - ha spiegato Carroll - Condividevano libri, guardavano film, andavano nei locali con gli altri attori e quando Catherine (Hardwicke, regista del film, ndr) dava lo stop alle riprese, spesso se ne andavano insieme".