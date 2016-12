Esorcismi e paura in "L'altra faccia del diavolo"

Il film è ambientato nel 1989. Tutto parte dal pronto intervento 9-1-1 che risponde alla chiamata di Maria Rossi. La donna confessa di aver brutalmente ammazzato tre persone.



Venti anni dopo, sua figlia Isabella cerca di scoprire la verità su quanto accaduto quella notte. Si reca in Italia all'Ospedale Centrino per Maniaci Criminali dove sua madre è stata rinchiusa, per capire se è mentalmente instabile o posseduta dal demonio.



Per curare la mamma, ingaggia due giovani esorcisti che usando metodi innovativi che combinano scienza e Religione, si trovano faccia a faccia con il male supremo incarnato dai 4 potenti demoni che possiedono Maria.