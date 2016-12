Charlize Theron da rovinafamiglie a strega

- Momento d'oro per. L'attrice sarà infatti protagonista della commedia "nera" "" di Jason Reitman, che uscirà il prossimo 9 marzo. Nel film interpreterà una donna che cerca di riconquistare l'amore perduto del liceo, infischiandosene del fatto che lui abbia intanto messo su famiglia. La Theron vestirà inoltre i panni della perfida strega Grimilde in "", in sala a luglio.

In "Young Adult" Charlize è Mavis, una donna divorziata che, travolta dai ricordi del periodo del liceo, torna nella cittadina natale decisa a riconquistare l'ex fidanzato Buddy (Patrick Wilson), ormai sposato e con una figlia appena nata. La pellicola, accolta con entusiasmo negli States, vanta la collaborazione di, sceneggiatore premio Oscar nel 2008 per "Juno".La Theron sarà anche la perfida strega Grimilde in "", rilettura epica/action della favola, con la star di Twilight Kristen Stewart nei panni della protagonista. "E' stato molto divertente - ha ammesso l'attrice - è un film ambizioso, che mi ha fatto tornare 12enne, con un trono e un castello a disposizione".Ma i progetti della vulcanica attrice non si fermano qui. La Theron si trasformerà infatti in scienziata per "" di Ridley Scott, in sala il prossimo autunno, dove indagherà sull'origine della vita.