Jonny Groove, da Zelig al cinema

IL RE DELLA DISCOTECA

Dal piccolo al grande schermo. Giovanni Vernia (alias Jonny Groove) debutta nelle sale venerdì 9 marzo con "Ti stimo fratello". Il comico che con il tormentone "Essiamonoi" dal palco di Zelig ha conquistato milioni di fan, nel film di Paolo Uzzi interpreta sia il ruolo di Jonny sia quello del fratello gemello Giovanni. Nel cast, tra gli altri, Maurizio Micheli, Bebo Storti e Diego Abatantuono. Tgcom24 vi offre una clip in anteprima esclusiva.

Giovanni è ingegnere elettronico (proprio come Vernia nella vita vera) che vive a Milano con tanto di fidanzata Federica (Susy Laude), figlia del capo dell'agenzia pubblicitaria dove lavora come creativo.



Jonny invece è il fratello gemello, un esuberante casinaro che vive solo per passare le notti in discoteca e ascoltare la musica house. Per volere del padre, maresciallo della Guardia di Finanza (Micheli), Jonny raggiunge a sorpresa il fratello a Milano per sostenere l'esame per entrare nel Corpo. Ma a Milano Jonny scopre il Gilez, mitico locale gestito da Abatantuono dove diventa subito una star e dove si innamora di Alice (Stella Egitto), giovane cameriera per la quale anche Giovanni ha una cotta.