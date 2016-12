Elio Germano, l'amore per il cinema e i fantasmi

foto Ufficio stampa Correlati ELIO TRA MAGNIFICHE PRESENZE

Esce il 16 marzo il nuovo film di Ferzan Ozpetek "Magnifica presenza" con protagonista Elio Germano insieme a Margherita Buy, Vittoria Puccini, Beppe Fiorello, Paola Minaccioni, Andrea Bosca, Claudia Potenza e Anna Proclemer. E' la storia di Pietro (Germano) che vuole fare l'attore e va a vivere una casa, popolata da "Magnifiche presenze" misteriose.

"Magnifica presenza è Pietro che non a caso vorrebbe fare l'attore. - spiega il regista Ozpetek in una intervista al mensile Ciak - Pietro è Candide (di Voltaire, ndr) a Roma, si muove nel mondo senza pregiudizi, si spaventa solo un attimo per le ombre che abitano la sua casa, poi prova persino nostalgia quando spariscono. Magnifiche presenze, naturalmente, sono anche gli attori della compagnia Apollonio, capaci di attraversare il tempo con occhi sgombri, hanno aspettato oltre settant'anni e intanto la Storia ha mutato tutto. In un tempo rarefatto, giocano assieme a Pietro con le figurine, non quelle dei calciatori che ci sembrava troppo scontato, ma quelle con personaggi del Risorgimento".



Tra un provino e l’altro Pietro sbarca il lunario sfornando cornetti tutte le notti. E’ un ragazzo timido, solitario e l’unica confusionaria compagnia è quella della cugina Maria, praticante in uno studio legale dalla vita sentimentale troppo piena. Dividono provvisoriamente lo stesso appartamento legati da un rapporto di amore e odio in una quotidianità che fa scintille.



Ma arriva il giorno in cui Pietro trova, finalmente, una casa tutta per sé, un appartamento d’epoca, dotato di un fascino molto particolare e Pietro non vede l’ora di cominciare la sua nuova esistenza da uomo libero. La felicità dura solo pochi giorni: presto cominciano ad apparire particolari inquietanti. E’ chiaro che qualcun altro vive insieme a lui.



L’appartamento è occupato, ospiti non previsti disturbano la sua tanto desiderata privacy… Sono misteriosi, eccentrici, elegantissimi, perfettamente truccati. Si scatenano mille ipotesi e mille tentativi di sbarazzarsi di queste ingombranti presenze, finché poco a poco lo spavento iniziale lascia il posto alla curiosità, alla seduzione reciproca, ad emozioni comuni che creano un legame profondo tra i coinquilini forzati. Con loro Pietro condivide desideri e segreti, crede in loro e loro credono in lui come nessun altro fuori da quella casa.