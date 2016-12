Johansson, doccia da brivido per "Psycho"

12:51 - Scarlett Johansson sarà protagonista di "Alfred Hitchcock and the Making of Psycho" del regista Sacha Gervasi, un film sulla genesi del capolavoro di Hitchcock. La Johansson impersonerà la diva degli anni 60 Janet Leigh che - con le sue grida nella mitica scena della doccia - terrorizzò il pubblico di mezzo mondo. Un progetto dal cast stellare, che vede la partecipazione anche di Anthony Hopkins, nei panni di Hitchcock.

"Making of Psycho" - lontano dall'essere un remake - si propone invece come una sorta di backstage del film di Hitchcock che, nel 1960, sconvolse il mondo del cinema. La settima arte, prima di "Psycho", non vedeva infatti di buon occhio il genere horror, considerato da molti di serie B. A cambiare le carte in tavola ci pensò il regista britannico che, con i pochi mezzi che aveva a disposizione, portò sugli schermi il primo capolavoro horror della storia del cinema.



"Psycho" racconta la vicenda di una segretaria, Marion Crane, che scappa con un'ingente somma di denaro, per coronare il suo sogno d'amore. Durante il viaggio verso l'innamorato, però, la ragazza decide di fermarsi a dormire in un motel: una scelta che le costerà la vita.



Al fianco della Johansson saranno James D'Arcy nei panni di Anthony Perkins, Anthony Hopkins in quelli del regista britannico, mentre Helen Mirren sarà la moglie Alma Reville.