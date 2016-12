Robert Pattinson al night club col papà

foto LaPresse Correlati NUOVO LOOK PER IL VAMPIRO 11:01 - E' finito in un night club, col padre, per sfuggire alle fan adoranti. Almeno questa è la versione ufficiale di Robert Pattinson, avvistato al "KitKatClub" di Berlino. Ma sembra che il vampiro più sexy del cinema ci abbia preso gusto, visto che durante le riprese del film "Bel Ami" nello strip-club della città ci è tornato più volte. Chissà se avrà trovato la giustificazione giusta per placare l'ira della fidanzata Kristen Stewart... - E' finito in un, col padre, per sfuggire alle fan adoranti. Almeno questa è la versione ufficiale di, avvistato al "" di. Ma sembra che il vampiro più sexy del cinema ci abbia preso gusto, visto che durante le riprese del film "Bel Ami" nello strip-club della città ci è tornato più volte. Chissà se avrà trovato la giustificazione giusta per placare l'ira della fidanzata Kristen Stewart...

Certo, l'idea di portarsi dietro il padre Richard, per allontanare il gossip è stata geniale. Ma l'attore - che sfoggia un insolito look "rasato" - non è riuscito lo stesso a convincere tutti.



D'altronde in Germania i night club sono legali e una fonte molto vicina all'attore ha detto che "Rob è diventato un fan del night perché lì le ammiratrici non potevano disturbarlo". Ma un'altra, più velenosa, ha aggiunto: "E' anche il posto ideale per sfuggire ai paparazzi, è posto buio e privato, è la location perfetta per le notti fetish - e soprattutto ad Halloween - lì c'è sempre qualcuno vestito da vampiro...".