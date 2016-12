Con Denzel Washington nessuno è al sicuro

foto Ufficio stampa Correlati "SAFE HOUSE", GUARDA LA CLIP 12:11 - Esce nei cinema italiani "Safe House - Nessuno è al sicuro", un thriller tutto azione che vede protagonisti Denzel Washington, Ryan Reynolds e Vera Farmiga. Washington interpreta il più pericoloso traditore della CIA che stupisce gli uomini dell'intelligence rifacendosi vivo in Sudafrica. Quando la Safe House nella quale viene tenuto in custodia viene attaccata da violenti mercenari, una recluta (Reynolds) è costretta ad aiutarlo a scappare. - Esce nei cinema italiani "", un thriller tutto azione che vede protagonisti. Washington interpreta il più pericoloso traditore della CIA che stupisce gli uomini dell'intelligence rifacendosi vivo in Sudafrica. Quando la Safe House nella quale viene tenuto in custodia viene attaccata da violenti mercenari, una recluta (Reynolds) è costretta ad aiutarlo a scappare.

Mentre l'esperto manipolatore gioca con il suo riluttante protégé, l'etica e l'idealismo del giovane agente segreto vengono messi a dura prova. A questo punto i due devono restare vivi abbastanza a lungo per scoprire chi li vuole morti...



"Safe House - Nessuno è al sicuro" è diretto dall'acclamato regista/sceneggiatore Daniel Espinosa, che ha girato in location in Sudafrica, a Parigi e a Washington, D.C. Questo action-thriller è scritto da David Guggenheim, la cui sceneggiatura per il film è diventata un patrimonio ambitissimo quando è finita sulla "Lista Nera" delle migliori sceneggiature non prodotte in circolazione.



