Verdone nel "paradiso" dei padri separati

- Il weekend in sala è all'insegna del tricolore. In uscita infatti questo fine settimana il nuovo film di Verdone, "", che racconta con graffiante ironia - e non poca amarezza - il precariato economico e affettivo dell'Italia oggi. I tre protagonisti () sono obbligati dalle ristrettezze economiche ad una convivenza forzata, tutt'altro che semplice.

Debutta sugli schermi italiani anche la docu-fiction "" dei fratelli. Il film - premiato con l'a Berlino - è stato realizzato con i detenuti di massima sicurezza del carcere di Rebibbia, a cui viene chiesto di mettere in scena all'interno del penitenziario il Giulio Cesare di Shakespeare. Il testo del Bardo susciterà una forte identificazione tra i carcerati e i personaggi della finzione.Nel fine settimana debuttano poi altri due film nostrani: "" di, che racconta la relazione particolare tra Belinda (Miriam Giovanelli) e Mète (Andrea Bosca). I due ragazzi sono figli dello stesso padre, ma s'incontrano per la prima volta al matrimonio dei genitori e tra loro scatta qualcosa. Sugli schermi anche "" di, cone Claudio Giè. Un noir metropolitano, che racconta la degradata vita notturna romana, fatta di inseguimenti, mani mozze e sospiri d'amore.In sala anche la ghost-story britannica " The Woman in Black " con Daniel Radcliffe (l'ex Harry Potter) nei panni di un giovane avvocata. Infine in uscita anche "", la nuova commedia di Jonathan Levin e la spy-story "", di Daniel Espinosa