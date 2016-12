Tutti i segreti del set a "Supercinema"

foto LaPresse Correlati PROVINI DI MODUGNO E CARRA'

Dal 2 marzo ogni venerdì in seconda serata su Canale 5, "Supercinema" il nuovo rotocalco d'informazione cinematografica realizzato da News Mediaset, la testata diretta da Mario Giordano, in collaborazione con l'ANICA e curato da Antonello Sarno. Grandi temi d'attualità, le interviste-verità, backstage mai visti girati sui set dei film più importanti e poi ancora i retroscena, le anticipazioni e grande attenzione a tutti i film in uscita

“Supercinema” entra ogni settimana dentro le notizie del mondo del cinema in modo dinamico, senza conduzione in studio ma con tanti servizi realizzati sul campo.



"Come recita il claim del programma – spiega il curatore Antonello Sarno - finalmente il grande cinema torna a fare notizia. Dopo molti anni di assenza dell’informazione cinematografica dalle reti generaliste, lo straordinario successo che il cinema italiano ha avuto negli ultimi anni ci ha suggerito l’idea di pensare ad un nuovo rotocalco dedicato al grande schermo ed al suo mondo per colmare un vuoto d’informazione segnalatoci da più parti. Cureremo in particolare tutte le uscite dei film, per dare visibilità ad ognuno. Il nostro obiettivo è che questo programma diventi presto un punto di riferimento per tutti gli appassionati del cinema".



Il settimanale sarà poi replicato il sabato pomeriggio e la domenica mattina su TgCom24 e quindi su Mediaset Extra.



DAI MALI OSCURI DI HOLLYWOOD A LAURA ANTONELLI

In questa prima puntata, apertura dedicata ai “mali oscuri di Hollywood”: a una settimana dai soliti lustrini degli Oscar, siamo andati a cercare l’altro volto della statuetta. Attori depressi, soli, alcolizzati e drogati. Dopo la morte di Withney Houston, il ricovero per overdose di Demi Moore e l’intervista-shock di George Clooney , ecco il ritratto di uno Star System quasi al collasso, vittima di una crisi epocale.



“Supercinema Scoop”: Domenico Modugno, Raffaella Carrà, Claudia Cardinale, Riccardo Scamarcio e tanti altri in collaborazione con il centro Sperimentale di Cinematografia, Supercinema presenta i provini d’ammissione di tante star del nostro cinema quando, ancora 18enni, non sapevano che strada avrebbero preso. La Cardinale abbandonò i corsi, la Carrà si esibisce già in un “pronto Raffaella?” e Modugno racconta barzellette al regista Luigi Zampa, mentre Scamarcio declama contro se stesso un’autoaccusa violenta. Provini che sembrano sketch!



E ancora: ‘Supercinema’ racconta la storia di Laura Antonelli, quasi un romanzo, che ora potrebbe diventare una fiction; Alberto Sordi, di cui tra poco si celebrerà il decennale della morte; tutte le uscite in sala ed al box office e molte altre rubriche con notizie e anticipazioni sul cinema che non trovate sui TG!