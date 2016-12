Anne Hathaway: "Passato da bad girl"

foto LaPresse Correlati TUTTI I NUDI AL CINEMA 11:20 - Gli errori, tanti, e un passato autodistruttivo. Droga? Alcol? Chissà. Anne Hathaway, l'attrice dalla faccia pulita, non scende nei particolari ma assicura di avere dei trascorsi simili a Lindsay Lohan. Al "Sun" racconta di essere stata una bad girl ai tempi del college, ma si giustifica dicendo che allora era una sconosciuta: "Non ero una santa, ho sprecato tempo in tante cose autodistruttive". - Gli errori, tanti, e un? Chissà., l'attrice dalla faccia pulita, non scende nei particolari ma assicura di avere dei trascorsi simili a. Al "" racconta di essere stata una bad girl ai tempi del college, ma si giustifica dicendo che allora era una sconosciuta: "Non ero una santa, ho sprecato tempo in tante cose autodistruttive".

Anne ammette di essere stata più fortunata di Lindsay, nel riuscire a tenere i suoi guai lontani dai riflettori e dalla stampa scandalistica: "Ho più cose in comune con Lindsay Lohan di quanto si pensi. Tutti abbiamo fatto cose che non avremmo dovuto. Solo che ho fatto queste cose quando andavo al college e non mi conosceva ancora nessuno, ma non sono di certo una santa".



L'attrice svela quindi un passato discutibile, d'altronde anche il suo ex fidanzato, l'italiano Raffaello Follieri, non è stato da meno: arrestato e successivamente incarcerato per frode. "Cerco di mantenere la mia vita personale ad un basso profilo - aggiunge, riferendosi alla sua precedente storia d'amore - soprattutto dopo quello che è successo".



Ora la Hathaway è felicemente fidanzata con l'attore Adam Schulman che secondo le ultime dichiarazioni le ha insegnato che il senso dell'umorismo è un ottimo strumento per affrontare le avversità: "Il senso dell'umorismo aiuta a fronteggiare le situazioni più imbarazzanti che capitano nel corso degli anni".