Tarantino lavora al remake di "Django"

foto LaPresse 11:21 - Il film cinico e violento, considerato pietra miliare degli spaghetti Western, con una sequenza iniziale che è un cult - in cui il protagonista cammina trascinandosi dietro una cassa da morto - sta per rivivere. Perché Quentin Tarantino sta lavorando al remake di "Django" in omaggio al regista Sergio Corbucci. La pellicola uscirà negli Usa il 25 dicembre e ha un cast stellare: da Jamie Foxx al posto di Franco Nero a Leonardo DiCaprio e Christoph Waltz. - Ile violento, considerato pietra miliare degli spaghetti, con una sequenza iniziale che è un- in cui il protagonista cammina trascinandosi dietro una cassa da morto - sta per rivivere. Perchésta lavorando aldi "" inal regista. La pellicola uscirà negliil 25 dicembre e ha un cast stellare: daal posto di

In California, nel Santa Clarita Melody Ranch, Tarantino ha ricostruito un villaggio western e coinvolto un cast pazzesco per "Django Unchained", Django Scatenato, un film che sin dal titolo è un atto d'amore ad uno dei film più noti del regista italiano.



Jamie Foxx veste i panni del protagonista Django, uno schiavo fuggito che salva sua moglie da un proprietario terriero sadico, interpretato da Leonardo DiCaprio, con l'aiuto di un cacciatore di taglie, l'ex nazista di Bastardi senza gloria, Christoph Waltz. Il tutto in un paesino dimenticato da Dio, sulla frontiera fra Stati Uniti e Messico, dove si fronteggiano due gruppi armati irregolari, la setta razzista di incappucciati rossi comandati dal maggiore Jackson e i messicani rivoluzionari comandati dal generale Rodriguez.



"I legali si stanno occupando della cosa e mi chiedono se voglio fare causa, io rispondo che bisogna vedere il film ma intanto sono onoratissima, non vedo cosa pretendere di più", spiega Nori Corbucci, vedova di Sergio, che aspetta di vedere l'omaggio che Tarantino sta facendo al marito regista.



"Quel film fu girato nel 66 con due lire vicino Roma - continua - nella famosa scena della palude dove un giovane Franco Nero resta intrappolato. Sergio usò un mare di sugheri ed eravamo a Manziana. Tarantino con il budget milionario che avrà saprà fare di meglio, farà allestire una palude vera. Spero solo non faccia un film più violento dell'originale".