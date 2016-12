La sensuale Naomi Watts sarà Lady D

foto Olycom Correlati SENSUALE SUL RED CARPET 11:23 - Con i suoi capelli biondi, la carica sexy e lo sguardo malinconico Naomi Watts si è aggiudicata il ruolo di Lady D nel nuovo film "Caught in Fligt", battendo attrici come Jessica Chastain e Keira Knightley. La pellicola di Oliver Hirschbiegel racconta la passione tra la principesa di Galles e il chirurgo pachistano Hasnat Kahn che, secondo il maggiordomo Paul Burrel, fu il suo vero grande amore, tanto che per lui voleva convertirsi all'Islam. - Con i suoi, lae losi è aggiudicata il ruolo dinel nuovo film "", battendo attrici come. La pellicola diracconta latra la principesa di Galles e ilpachistanoche, secondo il maggiordomofu il suo vero grande amore, tanto che per lui volevaall'

Le riprese cominceranno alla fine dell'anno e si svolgeranno nella Francia del sud, in Inghilterra, Pakistan e Angola.



"E' un grande onore interpretare il ruolo di una straordinaria icona - ha rivelato al 'Figaro' l'affascinante attrice -. Non vedo l'ora di poter finalmente affrontare la sfida e mettermi in gioco". Non è comunque l'unica pellicola in programma consacrata alla "principessa del popolo".



In lista per un nuovo film, liberamente tratto dal best-seller della sua guardia del corpo Ken Wharfe, "Diana: Closely guarded secret", anche le attrici Carey Mulligan e Charlize Theron, candidata all'Oscar nel 2005 come miglior attrice nel film "North Country. Storia di Josey". Diversamente da "Caught in Fligt" il lavoro ripercorre l'esistenza di Lady D prima del divorzio dal principe Carlo sorvolando sulla relazione con il miliardario di origine araba Dodi al Fayed e la tragica morte sul ponte dell'Alma a Parigi, il 31 agosto 1997.