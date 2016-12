Oscar, per "The Artist" un trionfo annunciato

Il grande sconfitto è quell'"" di Martin Scorsese che alla vigilia si presentava con il maggior numero di nomination, undici. Non che il film di Martin Scorsese non abbia fatto incetta di statuette (cinque), ma tutte in categorie minori e prettamente tecniche, come il sonoro, il montaggio sonoro e la fotografia. Oltre naturalmente a quello per la scenografia che rappresenta anche l'unico lampo italiano in questa edizione che ci vedeva fuori dalla corsa a miglior film straniero.D'altro canto, dopo le incoronazioni ricevute aie ai, "The Artist" era dato un po' da tutti al vigilia come il favorito numero uno . La serata, condotta con la consueta verve da, ha visto la partecipazione di buona parte dello star system hollywoodiano e si è aperta con la consueta parodia dei film più significativi dell'anno a opera del conduttore, giunto alla nona partecipazione e che questa volta ha anche arruolato outisider come. Toni leggeri e gaga continue necessarie per rendere meno noiosa la lunghissima procedura di premiazione.Sul fronte degli attori, giunta alla diciassettesima nomination, si è portata a casa la terza statuetta della sua carriera grazie all'interpretazione di Margaret Thatcher in "The Iron Lady". Migliore attrice non protagonista invece è stata giudicata, per il suo ruolo in "The Help". Tra gli attoriha sconfittonella categoria riservata ai protagonisti, mentreè entrato nel guinnes dei primati diventando, con i suoi 82 anni, l'attore più anziano a vincere un Oscar.Un premio anche pere il suo "Midnight in Paris", che ha vinto per la migliore sceneggiatura originale. Scelta coraggiosa dell'Academy per quanto riguarda il film straniero, che ha visto il trionfo di "A separation", la pellicola iraniana digià vincitrice del Golden Globe. Migliore film d'animazione "", migliore documentario "". E' uscito sconfitto invece, l'animatore italiano nominato per il corto "La Luna", cui è stato preferito "The Fantastic Flying Books of Mr. Morris Lessmore".(NELLA PAGINA SEGUENTE TUTTI I PREMI)