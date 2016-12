Problemi di droga per Gerard Butler

foto Ap/Lapresse 11:25 - Problemi di salute per Gerard Butler, l'eroico e palestrato Leonida del kolossal "300". L'attore è infatti entrato in Rehab tre settimane fa, per combattere la sua personale battaglia contro le droghe. Butler, ricoverato ufficialmente in una clinica californiana per abuso di medicinali, è però anche dipendente dalla cocaina. Alla base della situazione - secondo il sito TMZ - sembrano esserci problemi di natura finanziaria. - Problemi di salute perl'eroico e palestrato Leonida del kolossal "". L'attore è infattitre settimane fa, per combattere la sua personale battaglia contro le. Butler, ricoverato ufficialmente in una clinica californiana per abuso di medicinali, è però anche dipendente dalla cocaina. Alla base della situazione - secondo il sito TMZ - sembrano esserci problemi di natura finanziaria.

I problemi di Butler erano iniziati già nel 2006, proprio sul set di "300". La situazione si erano via via aggravata, fino a precipitare lo scorso dicembre, durante le riprese del film "Of Men and Mavericks". L'attore, che nel film interpreta un surfista esperto, era infatti incappato in un brutto incidente sulla tavola, che lo aveva costretto ad assumere alcuni medicinali.



Durante la guarigione Butler aveva realizzato di stare iniziando a contare troppo sui farmaci prescritti, una situazione pericolosa che stava lentamente scivolando verso una dipendenza conclamata. Da qui la decisione, tre settimane fa, di entrare al Betty Ford Center, una clinica californiana specializzata nel trattamento di dipendenze da alcol e droga.