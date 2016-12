Jennifer Aniston, un topless "invisibile"

foto Gq Correlati JEN, CHE SPLENDORE 11:25 - Promette e non mantiene. Così Jennifer Aniston annuncia il suo topless in un film, ma poi la scena viene modifica e i centimetri di pelle nuda che appaiono sullo schermo sono davvero pochi. Al Sun qualche giorno fa aveva dichiarato che sarebbe apparsa col seno al vento per la prima volta nel film "Wanderlust". In realtà nella pellicola il topless viene pixelato... per rispetto del fidanzato Justin Therox che recita con lei. - Promette e non mantiene. Cosìannuncia il suo topless in un film, ma poi la scena viene modifica e i centimetri di pelle nuda che appaiono sullo schermo sono davvero pochi. Al Sun qualche giorno fa aveva dichiarato che sarebbe apparsa col seno al vento per la prima volta nel film "Wanderlust". In realtà nella pellicola il topless viene pixelato... per rispetto del fidanzatoche recita con lei.

La fidanzatina d'America ha detto al tabloid britannico che per lei “non è stato un problema”, visto che sul set è stata per due mesi con un collega che girava completamente nudo. Sul web si è diffusa la voce che l'attrice aveva cambiato idea e per rispetto del fidanzato, l'unico davanti al quale si sarebbe mostrata completamente nuda, aveva chiesto di modificare la scena.



In realtà la versione ufficiale, sia del portavoce del film che l'addetto stampa della Aniston, è che la sequenza è così come prevista in origine. Nella scena incriminata Jennifer appari sì in topless davanti alle telecamere, ma si mostra solo da dietro e i seni nudi sono mostrati in versione pixelata sugli schermi televisivi, così come apparirebbero in un notiziario tv.



”Wanderlust”, che uscirà nelle sale americane venerdì, racconta la storia di una coppia di Manhattan, che perde il lavoro e si trasferisce in una comune hippy-nudista.