Streep e Roberts sono madre e figlia

foto Tgcom24 11:27 - Una coppia inedita, che farà molto parlare. Perché Meryl Streep e Julia Roberts saranno insieme per la prima volta al cinema nel ruolo di madre e figlia. L'adattamento cinematografico di John Wells del premio Pulitzer e del Tony award per il teatro "Aufust: Osage County". "Sono orgogliosa di essere la sua co-protagonista", ha detto l'ex Pretty Woman. - Una, che farà molto parlare. Perchésarannoper laalnel ruolo di. L'adattamento cinematografico didel premio Pulitzer e del Tony award per il teatro "". "Sono orgogliosa di essere la sua co-protagonista", ha detto l'ex Pretty Woman.

Secondo "Hollywood reporter" le riprese del film inizieranno entro la fine del 2012. La pellicola segue le vicende di una famiglia con i suoi dissidi e vicessitudini, fino a quando in un momento di crisi si ritroveranno nella loro casa di infanzia.



La Streep interpreterà la matriarca Violet Weston, mentre la Roberts vestirà i panni della figlia Barbara. Julia si è detta entusiasta di affiancare la collega, in corsa per l'Oscar come miglior attrice per il ruolo di Margaret Thatcher in "The iron lady": "Sono orgogliosa".