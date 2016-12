Alba Rohrwacher, prostituta punk in "Glück"

foto Ap/Lapresse 11:28 - La stella di Alba Rohrwacher brilla al Festival di Berlino. L'attrice è infatti protagonista di Glück (Felicità), diretto dalla regista Doris Dörrie. Caschetto biondo e look punk, la Rohrwacher - che nella pellicola recita in tedesco - veste i panni di Irina, una ragazza fuggita dall'ex Jugoslavia che finisce per prostituirsi sui marciapiedi di Berlino. Il film è tratto da una storia dello scrittore Ferdinand von Schirach. - La stella dibrilla al. L'attrice è infatti protagonista di(Felicità), diretto dalla regista. Caschetto biondo e look punk, la Rohrwacher - che nella pellicola recita in tedesco - veste i panni di Irina, una ragazza fuggita dall'ex Jugoslavia che finisce per prostituirsi sui marciapiedi di Berlino. Il film è tratto da una storia dello scrittore Ferdinand von Schirach.

Nel film la Rohrwacher interpreta Irina, una ragazza fuggita dall'ex-Jugoslavia in cerca di fortuna a Berlino. Costretta a prostituirsi trova l'amore in Kalle (Vinzenz Kiefer), un punk senzatetto. I due tentano insieme di cambiare il loro destino, ma le cose precipitano quando un cliente di Irina muore nell'abitazione della coppia.



"Glück" - in programma nella sezione "Berlinale Special" - è tratto da uno dei racconti dal best-seller tedesco "Un colpo di vento", dello scrittore e avvocato penalista Ferdinand von Schirach.