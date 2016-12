Porno d'autore al Festival di Gorizia

foto Afp 11:19 - Il porno d'autore sbarca al "FilmForumFestival" di Gorizia. Bruce LaBruce, trasgressivo filmmaker della scena underground canadese, sarà infatti il protagonista della sezione "pornstudies", dedicata agli audiovisivi pornografici. In programma il suo film-cult 'The Raspberry Reich', una sorta di meditazione sarcastica (e ostentatamente kitsch) sul radicalismo omosessuale e sulle interazioni tra sesso, vita privata e azione politica. - Il porno d'autore sbarca al "" di, trasgressivo filmmaker della scena underground canadese, sarà infatti il protagonista della sezione "pornstudies", dedicata agli audiovisivi pornografici. In programma il suo film-cult '', una sorta di meditazione sarcastica (e ostentatamente kitsch) sul radicalismo omosessuale e sulle interazioni tra sesso, vita privata e azione politica.

Autore controverso e provocatorio - egli stesso si è autodefinito "pornografo riluttante" - LaBruce nasce all'interno della scena punk omosessuale degli anni Ottanta e viene oggi assimilato alla variegata sfera del Post Porno, insieme ad altri artisti che utilizzano il linguaggio della pornografia come mezzo di espressione creativa e/o politica.



In esclusiva per il Festival, il regista svelerà alcune anticipazioni del suo nuovo progetto "Santo, the Obscene", un lavoro che si propone di esplorare le similitudini fra estasi sessuale ed ascesi religiosa. Protagonista del film un mendicante capace di compiere miracoli attraverso atti osceni.