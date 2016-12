"The Artist" conquista i Bafta

foto Ap/Lapresse Correlati PIOGGIA DI STELLE AI BAFTA 11:14 - "The Artist" ha sbancato ai Bafta, gli "Oscar" britannici. La pellicola, che aveva ricevuto il numero più alto di nomination - 12 in tutto - ha vinto infatti il premio come miglior film, miglior regista e miglior sceneggiatura originale, oltre che miglior musica, miglior cinematografia e migliori costumi. Riconoscimenti anche a Jean Dujardin, interprete del film, che ha conquistato la statuetta come miglior attore protagonista. - "" ha sbancato ai, gli "Oscar" britannici. La pellicola, che aveva ricevuto il numero più alto di nomination - 12 in tutto - ha vinto infatti il premio come miglior film, miglior regista e miglior sceneggiatura originale, oltre che miglior musica, miglior cinematografia e migliori costumi. Riconoscimenti anche a, interprete del film, che ha conquistato la statuetta come miglior attore protagonista.

Star della kermesse Meryl Streep, che ha ricevuto il premio come miglior attrice protagonista per l'intensa interpretazione di Margaret Thatcher in "The Iron Lady". Nelle categorie minori di "miglior attore/attrice non protagonista" hanno invece tenuto banco l'82enne Christopher Plummer , per il ruolo di un anziano omosessuale in "Beginners", e Octavia Spencer, simpatica governante di colore in "The Help" .



Ma i riconoscimenti non si sono fatti attendere neanche per "La Talpa", spy-story ambientata negli anni '70, e per il drammatico "La pelle che abito" di Pedro Almodovar, che si sono aggiudicati rispettivamente la statuetta come migliore film britannico e straniero.



Premiati inoltre gli italiani Dante Ferretti e Francesca Lo Schiavo, che hanno vinto il Bafta per la scenografia di "Hugo Cabret" di Martin Scorsese.