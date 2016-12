Il ciclone "Star Wars" torna al cinema in 3D

GUERRE STELLARI - LA MINACCIA FANTASMA di George Lucas con Ewan McGregor, Liam Neeson, Natalie Portman, Jake Lloyd, Pernilla August, Samuel L. Jackson

Tutto cominciò così: I cavalieri Jedi Obi Wan Kenobi e Qui Gong Jin stanno trattando per conto della confederazione terrestre un accordo con la Federazione dei Mercanti quando esplode, inattesa, la guerra. Ai leali servitori della terra spetta allora il compito di trarre in salvo la regina del pianeta Naboo, la bella Amidala. Prendono forma tutti i personaggi che animeranno i sei capitoli della saga ideata da George Lucas e per tutti il regista-produttore ha personalmente disegnato un restyling tridimensionale che acuisce la forza degli effetti speciali e trasforma il mondo futuro in un credibile scenario della fantasia. Un'intera generazione di spettatori non ha mai visto così 'Star Wars': cadranno preda del fascino come i loro genitori e fratelli maggiori?



COM'E' BELLO FAR L'AMORE di Fausto Brizzi con Fabio De Luigi, Claudia Gerini, Filippo Timi, Giorgia Wurth, Virginia Raffaele, Alessandro Sperduti

Incertezze e desideri segreti della coppia di quarantenni Andrea e Giulia afflitti da eccesso d'affetto e scarsità di sesso. A Giulia pare naturale chiedere consigli in materia al più caro amico che nella realtà sbarca il lunario come pornodivo. Intanto il figlio maggiore della beata coppia sperimenta le prime emozioni e le insuperabili difficoltà nell'avere a che fare con l'altro sesso. Aspettando la primavera, il mago incontrastato della commedia sentimentale italiana degli anni 2000 si porta avanti coi compiti e immagina già un mondo in preda ai primi risvegli erotico-emotivi della bella stagione. Per migliorare gli incassi usa anche la scorciatoia del 3D ma non perde lo smalto anche per merito degli azzeccati protagonisti. Menzione speciale a Claudia Gerini in piena forma.



40 CARATI di Asger Leth con Sam Worthington, Elizabeth Banks, Jamie Bell, Ed Harris, Kyra Sedgwick

Condannato ingiustamente al carcere, l'ex poliziotto Nick Cassidy evade dal carcere e si ritrova sul cornicione di un grattacielo pronto a buttarsi di sotto se non negozierà la sua vita con un'ex collega del dipartimento di polizia. La donna accetta e comincia una serrata partita a due che in realtà cela un gioco ben più complesso. Autentico rompicapo fino all'ultima sequenza. E' il thriller dell'anno in America anche grazie all'effetto sorpresa di un successo davvero non annunciato. A vincere è certamente una sceneggiatura di complessa decifrazione (ma chi ci arriva prima del regista prova intensa soddisfazione), ma molto viene da un cast perfettamente ritagliato sui personaggi e dal fascino personale di Sam Worthington.



ALBERT NOBBS di Rodrigo Garcia con Glenn Close, Mia Wasikowska, Aaron Johnson, Jonathan Rhys Meyers, Brendan Gleeson

La vera storia di una donna che, nell'Irlanda del XIX secolo, figlia illegittima e senza genitori, si inventa un'identità maschile pur di sopravvivere. Trasformatasi in perfetto maggiordomo, non ha però l'esperienza e i mezzi per reggere alle pressioni di un triangolo amoroso in cui si trova prigioniera per troppo amore. E' indubbiamente il film del momento grazie alle candidature all'Oscar che vedono Glenn Close in prima fila ma anche l'esordiente Mia Wasikowska in grado di passare in pochi mesi dall'anonimato alla celebrità. La regia conferma la capacita' della cultura britannica di attrarre talenti eterogenei (in questo caso il sudamericano Garcia) trasformandoli nei più fedeli custodi dello spirito nazionale.