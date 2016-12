Clooney: "Il mio 50enne un po' bambino"

foto Ufficio stampa Correlati IL CAST IN ESCLUSIVA 11:10 - Il 17 febbraio arriva nelle sale italiane il nuovo film del regista Premio Oscar, Alexander Payne, “Paradiso amaro" con George Clooney. Vincitore di due premi all’ultima edizione dei Golden Globe Awards e candidato a cinque premi Oscar, tra cui miglior film, miglior regia e miglior attore protagonista, “Paradiso amaro” racconta le imprevedibili vicende di una famiglia americana che si trova a un bivio. - Il 17 febbraio arriva nelle sale italiane il nuovo film del regista Premio Oscar, Alexander Payne,con. Vincitore di due premi all’ultima edizione dei Golden Globe Awards e candidato a cinque premi Oscar, tra cui miglior film, miglior regia e miglior attore protagonista, “Paradiso amaro” racconta le imprevedibili vicende di una famiglia americana che si trova a un bivio.

Quando sua moglie entra in coma in seguito ad un incidente in barca al largo di Waikiki, Matt King (George Clooney), padre di due figlie, dovrà riesaminare il proprio passato e affrontare gli imprevisti del futuro. Rimasto solo, cercherà di ricucire il rapporto con le figlie, la matura Scottie (Amara Miller) di 10 anni e la ribelle Alexandra (Shailene Woodley) di 17, dovendo allo stesso tempo decidere se vendere o meno la terra di famiglia, una striscia di spiaggia tropicale di inestimabile valore, che la famiglia King ha ereditato dai reali hawaiani e dai missionari.



Quando Alexandra rivela al padre che la madre, al momento dell’incidente, si trovava in vacanza con il suo amante, Matt inizia a riflettere sulla sua vita e capisce che deve darle una svolta. Insieme alle due figlie intraprende un viaggio avventuroso alla ricerca dell’amante di sua moglie, durante il quale farà incontri divertenti, difficili e spirituali e inizierà a ricostruire la sua vita e la sua famiglia.