17 ottobre 2014 Angelina Jolie torna alla regia: "Unbroken", epopea di un atleta alle prese con la guerra La signora Pitt racconta l'incredibile storia dell'eroe di guerra Louis Zamperini. Tgcom24 vi presenta in anteprima esclusiva le prime immagini Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

11:28 - Arriverà a gennaio nei cinema italiani "Unbroken", il nuovo film diretto e prodotto da Angelina Jolie. Un dramma epico che racconta l'incredibile storia vera dell'atleta olimpionico Louis "Louie" Zamperini (Jack O'Connell). Durante la seconda Guerra Mondiale, dopo un incidente aereo, Zamperini riuscì a sopravvivere su una zattera per 47 giorni, per poi essere catturato dalla Marina giapponese ed essere mandato in un campo di prigionia.

Le riprese sono durate parecchi mesi, iniziate nell'ottobre del 2013, con alcune delle scene più drammatiche e complicate, che Angelina ha girato in alto mare a Moreton Bay in Australia con Zamperini (O'Connell) ed i suoi compagni aviatori - Phil (Domhnall Gleeson) e Mac (Finn Wittrock) - alla deriva nel mezzo del Pacifico per diverse settimane.



Per prepararsi gli attori sono stati messi a dieta per mesi. Nel cast anche Garrett Hedlund e John Magaro nelle vesti dei compagni prigionieri di guerra, mentre Alex Russell interpreta Pete, il fratello di Zamperini. Tratto dal famosissimo libro di Laura Hillenbrand, "Unbroken" porta sul grande schermo l'incredibile e suggestiva storia vera di Zamperini, e della sua forza d'animo.



Da noi il film uscirà il 29 gennaio, mentre negli Stati Uniti arriverà nelle sale per Natale.



Il film è tratto dal libro Unbroken di Laura Hillendbrand. Uscito nel 2010 negli Stati Uniti è stato un incredibile bestseller monopolizzando per mesi le classifiche. In Italia il libro è pubblicato da Mondadori. A fine novembre arriverà in libreria la nuova versione arricchita in occasione dell'uscita del film.