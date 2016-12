31 dicembre 2014 Alessandro Siani tra commedia e magia in "Si accettano miracoli" Dall'1 gennaio arriva nelle sale il nuovo film "Si accettano miracoli" con Fabio De Luigi, Ana Caterina Morariu e Serena Autieri: Tgcom24 offre una clip in eslcusiva Tweet google 0 Invia ad un amico

07:30 - Una favola in stile disneyano con le atmosfere tipiche della nostra tradizione. Dall'1 gennaio arriva nelle sale la nuova commedia divertente e magica di Alessandro Siani "Si accettano miracoli". Un film dal cast stellare con Fabio De Luigi, Ana Caterina Morariu, Serena Autieri, Giovanni Esposito, Maria Del Monte, Paolo Triestino e Giacomo Rizzo. Tgcom24 offre una clip in eslcusiva.

C'era una volta Fulvio (Siani), tagliatore di teste senza scrupoli di una nota multinazionale, che dopo aver fatto piazza pulita dei rami secchi dell’azienda viene a sua volta licenziato. La sua reazione non esattamente composta gli costa cara: un mese di servizi sociali da scontare nella casa famiglia di suo fratello Don Germano (De Luigi), parroco di un piccolo borgo del sud d'Italia.



Da manager consumato e scaltro qual è, Fulvio non ci mette molto a capire che per aiutare suo fratello, i bambini e il paese c'è bisogno di un vero e proprio “miracolo”. E quindi, all'insaputa di tutti, se ne inventa uno. Questa idea all'inizio sembra funzionare a meraviglia e quel borgo dimenticato da Dio si trasforma in un luogo di culto e pellegrinaggio per migliaia di devoti. Ma quando il Vaticano invierà sul posto i vescovi a fare le verifiche del caso, il piano di Fulvio comincerà a vacillare.