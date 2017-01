Alessandro Siani e Diego Abatantuono inaugurano il 2017 con "Mister Felicità"

"Volevo raccontare la grande rabbia che c'è oggi facendo vedere come l'incontro tra due pessimisti, come Martino e Arianna, possa alla fine far scaturire la felicità" ha continuato Siani "E' un film per famiglie, quello che io ho sempre desiderato fare ed è una cosa non facile."



Al centro di tutto c'è Martino (Alessandro Siani), giovane napoletano debosciato che vive principalmente in Svizzera ospite della sorella Caterina (Cristiana Dell'Anna). Martino non fa altro che lamentarsi, ma quando un imprevisto costringe all'immobilità la sorella deve rimboccarsi le maniche attingendo all'innato spirito 'fai da te' napoletano.



Si ritrova così costretto a lavorare al posto di Caterina come uomo delle pulizie nella ricca casa-studio del dottor Guglielmo Gioia (Diego Abatantuono), corpulento mental coach specializzato nello spronare l'alta società nel segno di 'pensa positivo'. Ma Martino fa anche di più. Durante l'assenza di Gioia si finge suo assistente e incontra la famosissima campionessa di pattinaggio Arianna Croft (Elena Cucci) che, dopo una brutta caduta, non trova più motivazioni per tornare a competere.



Nel frattempo i campionati europei sono alle porte: ce la farà Martino, nell'insolito ruolo di 'Mister Felicità' (questo è il nome che si è dato), a far tornare Arianna la campionessa di una volta?