Addio a Burt Kwuok: è stato Kato, il maggiordomo karateka de "La Pantera Rosa"

In film come "La Pantera Rosa", "La Pantera Rosa colpisce ancora" e "La Pantera Rosa sfida l'Ispettore Clouseau" (tutti diretti da Blake Edwards), Kwouk diede vita all'irresistibile maggiordomo karateka capace di ordire ogni sorta di agguato al suo datore di lavoro per tenerlo in allenamento. Un personaggio che gli diede la fama internazionale anche se l'attore aveva già recitato in numerosi film e serie tv.



Nato a Manchester nel 1930, ma cresciuto a Shanghai, è rimasto in Cina fino all'età di 17 anni. In seguito si trasferì negli Stati Uniti per poi fare ritorno in Gran Bretagna nel 1954, dove iniziò la sua carriera nella recitazione. Il suo primo ruolo è stato in un film dal titolo "Terra di ribellione" e in seguito ha recitato nel più importante "La locanda della sesta felicità". Kwouk ha fatto tre apparizioni in James Bond, in "Goldfinger" (1964), "Si vive solo due volte" (1967) e "Casino Royale" (1967).