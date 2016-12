Venezia 2014, il calendario: Munzi rompe il ghiaccio per gli italiani

15:34 - Venezia si prepara alla Mostra del cinema e iniziano a diffondersi alcuni dettagli. "Anime nere" di Francesco Munzi sarà il primo tra i tre film italian in concorso, il 29 agosto, mentre il 31 toccherà ad "Hungry hearts" di Saverio Costanzo e l'1 settembre a "Il giovane favoloso" di Mario Martone. Primo film in concorso, il 27 agosto, "Birdman" di Alejandro Gonzalez Inarritu. Attesa per i grandi ospiti, a partire da Al Pacino.

Ma Pacino non è certo l'unico grande in arrivo al Lido. Già dal primo giorno, per il film di Inarritu, ci saranno Michael Keaton, Edward Norton ed Emma Stone. Scorrendo il calendario, sul fronte italiano è da annotare la proiezione giovedì 28 agosto de "La vita oscena" di Renato De Maria, in concorso ad "Orizzonti" mentre il 31 promette polemiche "Belluscone. Una storia siciliana" di Franco Maresco.



Il 2 settembre, fuori concorso, tocca a Gabriele Salvatores, per il film collettivo "Italy in a day" e Davide Ferrario con "La zuppa del diavolo", mentre il 3 tocca a "La trattativa" di Sabina Guzzanti, sulla trattativa Stato-mafia e qui le polemiche sono assicurate. Infine il 5 settembre ci saranno il debutto alla regia di Diego "Zoro" Bianchi, con "Arance e martello" (Settimana della Critica) e "Perez" di Edoardo De Angelis con Luca Zingaretti.



Sul fronte delle premiazioni venerdì 29 agosto è il giorno del Leone della carriera a Frederick Wiseman, mentre martedì 2 settembre, sotto i riflettori la montatrice Thelma Schoonmaker che riceve il Leone alla carriera.



Tra le proiezioni evento da tenere gli occhi aperti per "Nymphomaniac Volume II (Long Version) Director's Cut" di Lars Von Trier e della miniserie "Olive Kitteridge" di Lisa Cholodenko con Frances McDormand.