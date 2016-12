Vanessa Hudgens irriconoscibile e in crisi sul set di "Gimme Shelter"

12:19 - Nuovo ruolo forte per Vanessa Hudgens. Dopo essere stata una bad-girl sul set di "Spring Breakers"; ora l'ex stellina Disney si è trasformata in una teenager incinta e in fuga per il film "Gimme Shelter". Con la chioma arruffata e lo sguardo perso nel vuoto la giovane attrice ha nascosto il suo lato sexy - mettendo su quasi 5 kg - per dare vita ad un personaggio oscuro e turbolento.

In "Gimme Shelter" la Hudgens interpreta un'adolescente incinta, che scappa dalla casa-famiglia in cui è ospitata per mettersi alla ricerca del suo vero padre. Un ruolo impegnativo per l'ex stellina Disney, che sul set ha fatto anche una prova generale del parto: "La scena che mi ha tolto più energia sia a livello fisico che emotivo è stata quella del parto. Non avevo mai girato una scena di parto e alla fine mi è anche scoppiato un vaso sanguigno della faccia".