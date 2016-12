18 febbraio 2014 Tom Hanks ed Emma Thompson, ecco come nacque il mito di Mary Poppins Il 20 febbraio arriva nelle sale "Saving Mr. Banks": Tgcom24 offre clip in esclusiva Tweet google 0 Invia ad un amico

12:36 - Arriverà nelle sale italiane il 20 febbraio "Saving Mr. Banks", l'emozionante film Disney diretto da John Lee Hancock che racconta dell'appassionata e faticosa avventura cinematografica che anticipò la realizzazione dell'amato classico Disney Mary Poppins. Emma Thompson, nel ruolo di P.L. Travers e Tom Hanks, nei panni di Walt Disney sono i protagonisti. Tgcom24 offre una clip in esclusiva.

Il viaggio di Mary Poppins verso le sale cinematografiche cominciò nel momento in cui le figlie di Walt Disney gli chiesero di trarre un film dal loro libro preferito, “Mary Poppins” di P.L. Travers. Disney volle accontentarle, ma non avrebbe mai immaginato che ci sarebbero voluti quasi 20 anni per riuscire a mantenere la sua promessa. "Saving Mr. Banks" racconta le due settimane in cui a Los Angeles, nello studio del creatore del magico mondo dell’animazione, si scontrarono la fermezza della scrittrice e la passione tutta creativa di Walt Disney.



"Odiava il copione, in realtà sembrava che odiasse tutto, ma se fosse vero o meno è un’altra questione – ha spiegato Emma Thompson parlando della Travers - Stava affrontando dei problemi personali, profondi e complessi. Il suo rapporto con Mary Poppins era esattamente lo stesso che Walt Disney aveva con Topolino: Mary Poppins l’aveva salvata dalle ferite della sua infanzia allo stesso modo in cui Topolino aveva salvato Walt. Perciò non era facile per lei lasciare la sua creazione nelle mani di altri". A dare vita ai personaggi del film Disney è un cast stellare: Colin Farrell interpreta il padre della scrittrice, Ruth Wilson è la madre, Rachel Griffiths interpreta la zia Ellie (che ha ispirato il personaggio di Mary Poppins), Annie Rose Buckley è P.L. Travers da bambina, Paul Giamatti veste i panni del gentile autista della Travers, mentre Jason Schwartzman e B.J. Novak sono i fratelli Richard e Robert Sherman, autori dell’indimenticabile colonna sonora del film Mary Poppins.