Tom Cruise: "Stavolta sono un vigliacco"

13:05 - Un'avventura fantascientifica, in cui non manca l'humour, che ha come protagonista Tom Cruise nei panni di un ex pubblicitario che non brilla per coraggio. Arriva nelle sale dal 29 maggio "Edge of Tomorrow - Senza domani", il film di Doug Liman con Emily Blunt tratto dal romanzo "All you need is kill" di Hiroshi Sakurazaka. Su Tgcom24 una clip in esclusiva.

Niente soldati coraggiosi e con un forte senso del dovere, Cruise stavolta è un uomo "che all'inizio è un pauroso, un vigliacco, con nessuna voglia di combattere perché ci sono altri che lo fanno al posto suo. Sono le circostanze che lo costringono a cambiare".



Il divo racconta il suo personaggio a Roma presentando il film in cui veste i panni di William Cage, un ex pubblicitario diventato pr dell'esercito, che durante una battaglia decisiva contro i mimics, spietati e implacabili alieni tentacolati e rotanti che stanno conquistando la Terra, finisce imprigionato in un loop temporale che lo costringe a rivivere sempre lo stesso giorno, resettandolo, come in un videogioco, ogni volta che muore. L'unica via d'uscita per lui è cercare l'aiuto della supersoldatessa Rita Vrataski (Blunt) soprannominata "Full metal Bitch", che ha vissuto la sua stessa esperienza.



"A me piace vivere la vita come viene, guardando avanti", racconta l'attore. "Rispetto al futuro, sono un realista-ottimista", prosegue. Cruise, classe 1962, tre nomination all'Oscar, si sente "molto privilegiato a fare questo lavoro": "Girare un film è sempre un sogno che si realizza, non do mai niente per scontato nella mia vita. Il mio scopo principale come attore è intrattenere il pubblico, non importa con che genere, dalle commedie ai thriller. Mi piace mettermi alla prova più che posso. La mia passione è il cinema, guardo un film al giorno".