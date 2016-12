5 maggio 2014 The Amazing Spider-Man 2 - Il potere di Electro, incassi record nel mondo Il film con Andrew Garfield mette a segno 369 milioni di dollari al boxoffice Tweet google 0 Invia ad un amico

14:05 - Boom al botteghino americano per "The Amazing Spider-Man 2 - Il potere di Electro" che ha debuttato al primo posto con un incasso record da 92 milioni di dollari. Ad un soffio dai 95 milioni dollari di "Captain America: The Winter Soldier". E non è tutto. Il sequel con protagonisti Andrew Garfield, Emma Stone, Jamie Foxx e Dane DeHaan ha incassato nel mondo 369 milioni di dollari.

Sempre in America al secondo posto c'è la commedia "The Other Woman", interpretata da Cameron Diaz, Leslie Mann e Kate Upton con "soli" 14 milioni dollari al botteghino. Insomma l'Uomo Ragno continua a piacere ad intere generazione e gli ingredienti di questo nuovo capitolo tra dramma, colpi di scena e un grande amore ha conquistato davvero tutti.