Sveva Alviti musa del cyber-sesso per "Cam Girl"

Sveva Alviti ha un passato da giocatrice di tennis, come modella ha calcato le più prestigiose passerelle e a 29 anni si prepara a conquistare anche il cinema. L'attrice romana è una prostituta online nel nuovo film di Mirca Viola "Cam Girl" con Antonia Liskova, Alessia Piovan e Ilaria Capponi nelle sale dal 22 maggio. "Per ispirarmi sono andata su Internet e pagando ho intercettato una ragazza che lo fa di mestiere" ha detto Sveva su "Maxim".

In "Cam Girl" interpreta una ragazza che sceglie di prostituirsi sul Web e ammette che "è un ruolo difficile, ci sono scene molto esplicite". Alla soglia dei 30 anni la Alviti ha fatto il suo ingresso nel mondo del cinema, preparandosi presso una scuola di recitazione di New York. "Il mondo dei set lo sto conoscendo adesso. C'è tanta disillusione - ammette - Ci vuole mestiere ed è un ambiente che abbonda di porte in faccia. Bisogna essere molto preparati; non basta entrare in scena, dire due battute e sentirsi attore".



Il film esplora la fragilità delle donne partendo dalla bellezza. Un tema a cui la regista Mirca Viola, da ex Miss Italia, è necessariamente legata. "Ho sempre vissuto con conflitto il fatto di essere pagata per la mia bellezza - racconta - Anche nel film il corpo è protagonista, ma c'è in gioco la dignità di queste ragazze. Il Web per molte di loro è un alibi perchè crea distanza, ma è un mondo che può essere pericoloso".