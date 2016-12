Stanley Kubrick, gli scatti rubati su Twitter

17:31 - Durante la sua carriera Stanley Kubrick ha parlato soprattutto attraverso i suoi capolavori, ma adesso la figlia Vivian ha deciso di pubblicare su Twitter le foto più intime del regista, scomparso nel 1999. Scatti rubati tra un ciak e l'altro, a margine dei set che Vivian ha iniziato a frequentare fin da piccolissima. Come quando giocava con la scimmietta di "2001, Odissea nello spazio" o si metteva in posa tra i tavoli erotici di "Arancia Meccanica".

Armata di macchina da presa, la figlia è stata un valido aiuto per Kubrick sia durante le riprese che in fase di post-produzione. La si vede infatti ancora giovanissima tra i soldati di "Full Metal Jacket" e nella sala montaggio di "Shining", senza dimenticare i ricordi più intimi come l'abbraccio con il padre sulla veranda di casa.