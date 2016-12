Sharon Stone infiamma Cannes 2014

14:21 - Le gambe sono state la sua fortuna e Sharon Stone non perde l'occasione per metterle in bella mostra. A 56 anni l'attrice sembra davvero una ragazzina sul red carpet del Festival di Cannes alla prima del film in concorso "The Search". Miniabitino nero, capelli raccolti, occhiali a specchio e sorriso smagliante: tutti i flash sono per lei. Da vera star sa cosa bisogna fare per incendiare la Croisette.