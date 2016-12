10 aprile 2014 Russell Crowe e l'arca Noè: da "gladiatore" a patriarca che salva il mondo Il film "Noah" di Darren Aronofsky arriva nelle sale italiane dal 10 aprile: Tgcom24 offre una clip in esclusiva Tweet google 0 Invia ad un amico

11:13 - Dopo il successo al box office negli Stati Uniti arriva nelle sale italiane il film biblico "Noah" di Darren Aronofsky che ha come protagonista Russell Crowe nei panni di Noè. Da giovedì 10 aprile, infatti, la pellicola - censurata in molti Paesi arabi dopo le polemiche per la rappresentazione della vita del profeta - sbarca infatti nei cinema italiani. Tgcom24 offre una scena in anteprima.

Per Crowe-Noè contano solo gli animali, gli unici esseri puri, e così, stravolgendo il testo biblico, è pronto a sterminare anche tutta la sua famiglia allargata (concessione della sceneggiatura) pur di tener fede al patto con Dio. All'inizio del lungometraggio 3D della durata di 138 minuti, in un clima post-atomico, ad aiutare Noah contro una umanità sempre più demoniaca, anche dei giganti di pietra. Saranno loro a costruire insieme a Noè la famosa arca, enorme più di quanto si possa immaginare.



Tante le curiosità di questo film nato nel segno dell'ecologia: l'assenza di bottigliette di plastica sul set (cosa che ha provocato un malore a Emma Watson per aver bevuto acqua stagnante), il rifiuto di utilizzare animali (tutti ricostruiti al computer) e infine le dichiarazioni del Patriarca vegetariano che non nasconde disprezzo verso i mangiatori di carne.



"Sono passati migliaia di anni e la storia di Noè è ancora viva dentro ognuno di noi - ha detto Crowe in un'intervista -. E' un uomo che da solo deve fronteggiare un'enorme responsabilità. Anche se a nessuno di noi è richiesto un impegno così grande, oggi siamo un po' tutti Noè, testimoni consapevoli di un mondo che sta morendo. Come lui dobbiamo iniziare a muoverci, a fare del nostro meglio partendo dal basso, rispettando ad esempio la natura che ci circonda. E poi, questo film è una bellissima storia familiare, in cui giovani e meno giovani possono rispecchiarsi".



Nel cast, oltre a Crowe: Jennifer Connelly (Naamah, moglie di Noè), Anthony Hopkins (Matusalemme), Logan Lerman e Douglas Booth (Cam e Sem), i figli di Noè, Emma Watson figlia adottiva di Noè, Kevin Durand, guardiano che aiuta Noè e la sua famiglia, Dakota Goyo (Noè da giovane), Ray Winstone (Tubal-cain) l'avversario di Noè, Madison Davenport è Na'el, moglie di Cam, Nick Nolte è il Guardiano Samyaza, un angelo caduto, Johannes Haukur Johannesson e Arnar Dan interpretano rispettivamente Caino ed Abele.