Robert Pattinson e Julianne Moore, sesso sfrenato dentro la limousine

13:02 - La vampirella Kristen Stewart è ormai un lontano ricordo per Robert Pattinson, che si è buttato nella limousine con Julianne Moore per una sessione di sesso sfrenato. In "Maps to the Stars", l'ultimo film di David Cronenberg, la coppia è infatti protagonista di una scena a luci rosse sui sedili dell'auto di lusso. Il film è uno sguardo impietoso sul lato crudele di Hollywood, fatto di fallimenti e dipendenze.

In "Maps to the Stars" (in uscita in Italia il prossimo 21 maggio) la Moore interpreta Havana, un'attrice che sogna di essere la protagonista del remake del film che la madre Clarice girò negli anni '60. Pattinson è invece un'autista di limousine, che si diverte a "distrarre" le sue facoltose clienti dai loro problemi.