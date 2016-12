Raoul Bova-Marco Bocci, il set si infiamma con il loro bacio gay

10:32 - Marco Bocci e Raoul Bova. Due sex symbol, due attori spesso impegnati in scene d'amore con bellissime partner. Questa volta però a travolgerli è la passione l'uno per l'altro. Il settimanale "Chi" pubblica alcuni scatti presi sul set del film "Scusate se esisto" in cui i due attori sono impegnati in una scena d'amore: abbracci appassionati, un bacio e poi i corpi che si spogliano e si avvinghiano.

Il diretto da Riccardo Milani, il film li vede protagonisti insieme a Paola Cortellesi (che nella vita reale è la moglie del regista) ed è previsto in uscita per l'anno prossimo. Questi sono soltanto i primi ciak, ma, come si può vedere, si è partiti subito con l'acceleratore premuto.



Sulla storia non si sa ancora molto: si tratta di una classica commedia degli equivoci nel quale i protagonisti, Bova e la Cortellesi, sono costretti a mentire sulla loro identità per poter ottenere successo e amore.