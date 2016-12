Pierfrancesco Favino violento e "Senza nessuna pietà"

08:33 - Pierfrancesco Favino torna al cinema dall'11 settembre in un ruolo impegnato per l'opera prima di Michele Alhaique dal titolo "Senza nessuna pietà". L'attore è Mimmo che abita nella periferia romana e alterna la sua vita da muratore a quella di recupero crediti. E questo con metodi più violenti. A Tgcom24 in esclusiva alcune scene della pellicola.

Mimmo lavora per suo zio, il signor Santili (Ninetto Davoli), che ama e rispetta come un padre. Non sopporta invece Manuel Santili (Adriano Giannini), suo cugino, viziato e arrogante. E l’avversione è reciproca. Il Roscio (Claudio Gioè), che sarebbe il suo migliore amico se fosse davvero amico di qualcuno, e la mezza dozzina di dipendenti della ditta completano la famiglia. E' un mondo con regole e gerarchie chiare, dove chi non sbaglia ha la pagnotta assicurata e qualche extra. Giusto o sbagliato, è l’unico mondo che Mimmo abbia mai conosciuto.



Tutto cambia quando nella sua vita irrompe Tanya (Greta Scarano). E' bellissima, giovane e ha capito da un pezzo che nella vita deve arrangiarsi da sola. Sa che gli uomini sono pronti a spendere per averla e ne approfitta. Costretti da un imprevisto a passare una notte e un giorno insieme, Mimmo e Tanya si ritroveranno uniti dal bisogno di sentirsi amati...