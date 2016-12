Paul Walker: ecco "Brick Mansions", il suo ultimo film

14:44 - I fan di Paul Walker attendono il primo maggio per vedere il loro beniamo, ancora una volta, sul grande schermo. Tra qualche giorno, infatti, uscirà nelle sale "Brick Mansions", l'ultimo film girato dall'attore prima di perdere la vita a causa di un tragico incidente d'auto. Ecco una clip della pellicola in esclusiva per Tgcom24.

L’ultima "fatica" girata da Paul Walker è un action movie, remake del film francese "Banlieue 13" scritto e prodotto da Luc Besson che firma anche la sceneggiatura della versione americana. Diretto da Camille Delamarre, il film vede protagonista Walker nelle vesti di un detective sotto copertura, Damien Collier, alla ricerca di un trafficante di droga, interpretato dal rapper RZA. Nel ghetto noto come ‘Brick Mansion’, Walker farà squadra con Lino, interpretato da David Belle.



Il film vanta spettacolari sequenze stunt con combattimenti a base di arti marziali ambientate in una Detroit in mano alla malavita, in cui la corruzione, la violenza e i traffici di droga la fanno da padrone. Prodotto da Relativity Media, parte degli incassi andranno alla Reach Out WorldWide, la fondazione benefica di Walker.