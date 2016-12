Matthew McConaughey re di Roma: "L'Oscar? Nessuna aspettativa"

09:53 - Matthew McConaughey ha stregato la stampa italiana durante la presentazione a Roma "Dallas Buyers Club", diretto da Jean-Marc Vallèe, nelle sale dal 30 gennaio. L'attore è candidato agli Oscar come Miglior attore protagonista per il ruolo di un malato di HIV negli anni 80 ma mette le mani avanti: "Non vivo di aspettative". In Italia la pellicola, candidata a sei Oscar, è distribuita dalla dalla Goods Film di Ginevra e Lapo Elkann.

La cosa più difficile di questo film, spiega McConaughey: "E' stato semplicemente realizzarlo. Era una sceneggiatura che girava da venti anni e che è stata rifiutata ben 137 volte. Quattro anni fa sembrava ci fossero finalmente i finanziatori. Ma poi, di anno in anno, le cose erano rimandate e i soldi sparivano, ma noi non abbiamo mai mollato, questa è stata la nostra forza. Alla fine quando io mi ero già dimagrito 23 chili, sono arrivati davvero i soldi e l'abbiamo fatto".



"Ho perso peso - racconta - con una precisione maniacale. Ha consultato medici che hanno stabilito che avrei dovuto perdere un chilo e mezzo a settimana. Per riuscire in questo obiettivo non sono mai uscito di casa e ho fatto una vita da eremita. Ma la cosa più straordinaria è stata che quanto più perdevo di energie dal collo in giù, ne guadagnavo dal collo in su. Una cosa che ho notato anche accadere a un mio amico malato di cancro che era diventato lucidissimo e sembrava sempre di più come un uccellino nel nido".



E poi conclude: "La lezione di vita che ho imparato dal texano Ron Woodroof, protagonista di Dallas Buyers Club è che se vuoi qualcosa falla da solo".