L'Ape Maia sbarca al cinema

16:55 - Arriva nei cinema il 18 settembre il film l'Ape Maia diretto da Alexs Stadermann. Il lungometraggio è ambientato in un alveare dove la malvagia consigliera dell'Ape Regina sta organizzando un grosso furto di pappa reale. Maia scoprirà il suo piano e chiamerà a raccolta tutti gli insetti, comprese le temute vespe, che si riveleranno ottimi alleati. In attesa di scoprire tutte le avventure, ecco la clip "L'Ape Maia e l'aiuto delle formiche".

Amicizia, libertà e coraggio sono il cuore della nuova entusiasmante avventura di Maia, Willy e dei loro amici. Uno spettacolare viaggio alla scoperta del mondo che li circonda e di tutti gli esseri viventi che ne fanno parte, sarà sul grande schermo. Famosa in tutta Europa da più di 100 anni, prima con la serie di libri per bambini scritta da Waldermar Bonsels, e poi con la celebre serie tv prodotta negli anni Settanta, l'Ape Maia è amata da pubblici di tutte le età, dai più piccini agli adulti.



Come nella serie, il contrasto tra la vita seria e disciplinata dell’alveare dove Maia vive e il suo desiderio di scoperta e avventura, faranno da padroni e continueranno ad appassionare anche le nuove generazioni in questo film realizzato in computer grafica. La voce di Maia è quella originale della serie, cioè della doppiatrice Antonella Baldini.