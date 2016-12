Keanu Reeves, un vero samurai spietato e vendicativo in "47 Ronin"

09:00 - Keanu Reeves guida un cast internazionale nel fantasy orientale "47 Ronin", che intreccia onore e vendetta. Dopo che un infido Signore della guerra ha ucciso il loro maestro e esiliato la loro specie, 47 samurai giurano di vendicarsi e di restituire dignità al proprio popolo. Cacciati e sparpagliati in tutta la regione, questi Ronin si rivolgono a Kai (Reeves), un mezzosangue che un tempo loro stessi avevano bandito.

Basata su un racconto epico diventato una delle leggende giapponesi più longeve, questa straordinaria storia di incredibile coraggio ha le sue origini all'inizio del XVIII secolo, quando 47 nobili samurai hanno reso onore alla morte prematura del loro Signore vendicandolo.



A unirsi a Reeves in questa avventura epica in 3D un selezionato cast di superstar giapponesi, famose in tutto il mondo. Tra queste Hiroyuki Sanada ("Sunshine", "L'ultimo Samurai") nei panni di Oishi, leader indiscusso dei samurai; Tadanobu Asano ("Wolverine: L'Immortale", "Thor: The Dark World") come Lord Kira, lo sleale e pericoloso cattivo che non si ferma davanti a nulla pur di distruggere i suoi nemici.



L'attrice candidata all'Oscar Rinko Kikuchi ("Babel", "Pacific Rim") vestirà invece i panni di una sirena dall'aspetto cangiante che asseconda Kira nella sua ricerca del potere assoluto mentre Kō Shibasaki ("The Lady Shogun and Her Men", "Chiamata senza risposta") sarà Mika, l'eterno e impossibile amore della vita di Kai.