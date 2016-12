Giffoni Experience, Lea Michele vera diva: no a baci e foto

14:58 - Lea Michele, la star di "Glee", ha stregato il Giffoni Experience. Sorridente, bella ma i suoi atteggiamenti da diva non sono passati inosservati: no a richieste di baci o foto e no a domande personali su Cory Monteith, trovato morto di overdose lo scorso anno in un hotel di Vancouver, fidanzato di Lea nella fiction e nella vita reale. Divieto anche solo di esporre poster con la foto di Monteith. Il finale di "Glee"? "Bello, quello che volevo".

"Sono così contenta di essere qui, di aver conosciuto la realtà di questo festival, di aver incontrato il calore delle mie origini: - ha spiegato l'attrice - i miei nonni erano italiani, di Napoli e di Roma, e le origini italiane e meridionali si riconoscono nei cugini che hanno tutti lo stesso nome, Salvatore, Lorenzo, Antonio e nei pranzi della domenica".



"Non posso rivelarvi molto sul finale di Glee, - ha continuato - ma sono davvero contenta di come finirà per Rachel. E' come l'avevo immaginato. Quel che mi auguro per lei è quello che auguro per tutti noi, ovvero continuare quel che ama fare. Già ha avuto molti successi, come l'amore e lavorare a Broadway. Non posso dire cosa succederà, ma alla fine per Rachel ci sarà proprio il finale che desideravo. Sono già triste al pensiero che Glee finisca. Non riesco a pensare all'ultimo giorno di lavorazione: sono stati tutti molto belli, da quello con Madonna a quello con Britney Spears, ma quello più emozionante è stato con i Fleetwood Mac".



E infine: "Non oso immaginare l'ultimo giorno sul set. Siamo diventati una vera famiglia e fin dal primo momento in cui li ho conosciuti ho pensato che sarebbero stati i miei migliori amici per sempre".



Per il futuro un tour nell'estate 2015 (dopo "Glee"), un libro in lavorazione (uscita prevista per l'inizio del 2015), un secondo disco in mente (anche questo in uscita all'inizio del prossimo anno).