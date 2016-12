18 luglio 2014 Giffoni Experience al via con "Planes 2 - Missione Antincendio" Sul red carpet i doppiatori Marco Marzocca, Savi e Montieri, Davide Kunz e il pilota Federico Max di Inaer Aviation Italia Tweet google 0 Invia ad un amico

09:01 - Al via la 44esima edizione del Giffoni Experience, in programma fino al 27 luglio. Ad aprire la rassegna è l'anteprima italiana del nuovo film della Disney "Planes 2 - Missione Antincendio", la nuova avventura di Dusty e della coraggiosa squadra di velivoli antincendio. Alla Cittadella del cinema arriva anche il cast di voci italiane: Marco Marzocca, Savi e Montieri, Davide Kunz e il pilota Federico Max di Inaer Aviation Italia.

In occasione della presentazione del film d’animazione Disney, la cittadella del Cinema di Giffoni si tinge di rosso e arancione. Nel film "Planes 2 - Missione Antincendio", nelle sale italiane a partire dal 28 agosto con numerose altre anteprime su tutto il territorio nazionale già il 13 agosto, si incontreranno anche la vivace Dipper, il bulldozer Valanga, lo zelante Blackout che soffre di memoria a breve termine e il cronista Brent Mustangburger, personaggio già conosciuto in "Cars 2" e Planes, doppiato dal giornalista sportivo Gianfranco Mazzoni.



Oltre a essere il film d’animazione più “caldo” di sempre, "Planes 2 - Missione Antincendio" è anche quello con i maggiori effetti visivi mai realizzati presso i Disneytoon Studios: le dimensioni, la vastità e la frequenza del fumo e del fuoco sono davvero impressionanti, per questo i filmaker hanno deciso di costruire una banca dati creando più di 80 effetti con oltre 800 inquadrature che sono state poi selezionate e adattate alle scene.



Giffoni Experience si accende con Luca Argentero e Lea Michele - La star di "Glee" Lea Michele, Matt Bomer della serie tv "White Collar" ma anche Francesco Arca, Luca Argentero, Isabella Ferrari, Claudia Gerini, Giulia Michelini, Andrea Osvart e Ferzan Ozpetek. Sono gli ospiti del Giffoni Experience dal 18 al 27 luglio. Una giuria di 3500 ragazzi valuterà 169 opere che spazieranno dall'handicap all'omosessualità fino all'amore tormentato. Ornella Muti è la madrina di chiusura della 44 esima edizione. Previsto anche un altro ospite speciale: Richard Gere.