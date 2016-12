29 aprile 2014 Filippo Scicchitano dopo Ferzan Ozpetek ancora gay ma stavolta on the road A Tgcom24 in esclusiva "Il mondo fino in fondo" nelle sale dal 30 aprile Tweet google 0 Invia ad un amico

09:16 - Filippo Scicchitano dopo "Allacciate le cinture" di Ferzan Ozpetek, torna ad interpretare un ragazzo gay in "Il mondo fino in fondo", opera prima di Alessandro Lunardelli e nelle sale dal 30 aprile. Scicchitano è Davide che non ha dichiarato la sua omosessualità, insieme al fratello etero e conformista Loris (Luca Marinelli) intraprende un viaggio fino in Patagonia, nel Cile, per riscoprirsi.

Davide e suo fratello Loris vivono ad Agro, un paesino del nord Italia. Figli di un industriale della zona, i due lavorano nella fabbrica di famiglia. Davide ha diciotto anni ed è gay, Loris ha quasi trent'anni e non ha idea che suo fratello sia omosessuale, per lui l'unica cosa che conta è il calcio, o meglio, l'Inter. E' proprio per seguire in trasferta la sua squadra del cuore che Loris chiede a Davide di andare con lui a Barcellona a vedere la partita. In Spagna, Davide conosce Andy, cileno ed ecologista convinto, di cui si invaghisce al primo sguardo.



Andy invita Davide ad andare con lui a Santiago e il ragazzo non può fare a meno di seguirlo. Arrivato in Cile, Davide entra in contatto con un mondo a lui sconosciuto, fatto di lotte ecologiste e di attivisti a capo dei quali c’è Ana, l'ex ragazza di Andy. Davide decide di rimanere a Santiago e di iniziare una nuova vita lontano dal provincialismo di Agro, ma non tutto va come previsto.