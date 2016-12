9 settembre 2014 Femen, seno scoperto per la promozione di "Everyday Rebellion" Inna Schevchenko ha presentato il documentario sui gruppi di protesta della rivoluzione non violenta in uscita nelle sale l'11 settembre Tweet google 0 Invia ad un amico

11:59 - Arriva nelle sale l'11 settembre "Everyday Rebellion - L'arte di cambiare il mondo", il documentario dei fratelli iraniani Arash e Arman Riahi sulla quotidiana rivoluzione non violenta di alcuni dei più innovativi gruppi di protesta degli ultimi anni. Alla presentazione stampa romana era presente la leader delle Femen, Inna Schevchenko, che ha alzato il vestito per mostrare il seno ai fotografi. Sul petto c'era scritto il titolo del film.

Il documentario è frutto di 5 anni di lavoro, dal 2009 all'ottobre 2013, e racconta gli atti e soprattutto le strategie di movimenti lontani, ma accomunati dalla lotta alla privazione dei propri diritti: dagli abusi del capitalismo agli sfratti che in Spagna hanno portato a una catena di suicidi, dalla negazione della libertà della donna ai regimi totalitari in Medioriente. "Everyday Rebellion" è anche una piattaforma crossmediale che celebra la disobbedienza civile nel mondo, condividendo metodi e informazioni, con anche un'app per smartphone che supporta gli attivisti.